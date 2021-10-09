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Украинский военный рассказал об «ударе в спину» для России

Украинский военный рассказал об «ударе в спину» для России

По его мнению, сильные вооруженные силы Украины помешают планам Москвы по изменению баланса сил в Восточной Европе.

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Eugene69072
"Настоящий полковник", фантазии хоть отбавляй. Рассуждает как прыщавый подросток. Тут и"удар в спину"(хорошо хоть не по фоберже), и "геополитическая задача"...Сплошные банальности. Наверное, "полковнику никто не пишет". Привет, отставник!
Сергей Рузманов
Фантазии Фарятьева и Бальзаминова
Светлана Снегина
это не удар, а укус, и не в спину, а пониже )))

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