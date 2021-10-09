Украинский военный рассказал об «ударе в спину» для России

ГГлагоLПолитикаУкраинский военный рассказал об «ударе в спину» для РоссииПо его мнению, сильные вооруженные силы Украины помешают планам Москвы по изменению баланса сил в Восточной Европе.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEEugene69072"Настоящий полковник", фантазии хоть отбавляй. Рассуждает как прыщавый подросток. Тут и"удар в спину"(хорошо хоть не по фоберже), и "геополитическая задача"...Сплошные банальности. Наверное, "полковнику никто не пишет". Привет, отставник!СРСергей РузмановФантазии Фарятьева и БальзаминоваСветлана Снегинаэто не удар, а укус, и не в спину, а пониже )))Комментировать
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