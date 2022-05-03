Российский газ разрывает Евросоюз

Украинские телеграм-каналы пишут – мы комментируем В кулуарах пошли слухи, что в Херсонской и Запорожской областях пропали десятки тонн секретных запасов оружия, боеприпасов, снаряжения, продуктов питания, а также крупные суммы в валюте, пишет украинский телеграм-канал Женщина с косой.
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