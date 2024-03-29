Билл Гейтс: ИИ в будущем не сможет справиться с легкими задачами

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз относительно развития искусственного интеллекта, заявив, что через некоторое время эти технологии будут неспособны выполнять задачи, которые просты для человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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