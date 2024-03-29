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Билл Гейтс: ИИ в будущем не сможет справиться с легкими задачами

Билл Гейтс: ИИ в будущем не сможет справиться с легкими задачами

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз относительно развития искусственного интеллекта, заявив, что через некоторое время эти технологии будут неспособны выполнять задачи, которые просты для человека.

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