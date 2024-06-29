Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку, отметив, что в регионе «огромное поле деятельности».
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