Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Жалко очень. Беда. Красив, талантлив, молод.Причина смерти Ев...
  • Наталья Котельникова
    И для кого это прибыли к нам эти "необходимые специалисты"? Кто их заказал? К какому работодателю они приехали? Кто з...Обвиняемые в убий...
  • Секушин Леонид
    В Мексике в своё время достали Тоцкого. А этого на яхте утопить нельзя?"Не по плану": Кт...

Губернатор Травников поручил всем службам слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

Губернатор Травников поручил всем службам слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

В четырёх районах Новосибирской области остаются подтопленными 49 дачных участков, 70 приусадебных, два низководных моста, отдельные участки автодорог местного значения в 13 районахГубернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл традиционное еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены правительства региона, главы исполнительных органов власти области, руководители муниципалитетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх