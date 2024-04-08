Губернатор Травников поручил всем службам слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

В четырёх районах Новосибирской области остаются подтопленными 49 дачных участков, 70 приусадебных, два низководных моста, отдельные участки автодорог местного значения в 13 районахГубернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл традиционное еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены правительства региона, главы исполнительных органов власти области, руководители муниципалитетов.
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