Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за алиментов

Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за алиментовагата муцениецеАктриса Агата Муцениеце подала иск в суд к бывшему мужу и коллеге Павлу Прилучному из-за алиментов для их общих детей — Тимофея и Мии.
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