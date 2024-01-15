В окружном учебном центре ВВО в Хабаровском крае, военнослужащие молодого пополнения осваивают танковые мультимедийные тренажеры

Реалистичность имитации обеспечивается с помощью компьютерной отработки приемов трогания с места с различных позиций, переключения передач, поворотов, торможения различными способами, движения задним ходом за счет имитации внутрикабинного оборудования.
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