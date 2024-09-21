Токи-воды: финнам предлагают бороться с депрессией электричеством

Значительная часть населения Финляндии, которую нередко называют самой счастливой страной в мире, страдает от тяжелой затяжной депрессии — и это уже превратилось в серьезный отрицательный фактор, напрямую бьющий по экономике.
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