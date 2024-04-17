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Благодаря кому началась музыкальная карьера Константина Московича на большой сцене

Музыкальная карьера народного артиста Молдовы, прославленного музыканта и исполнителя, известного наиста Константина Московича на большой сцене началась благодаря известному певцу и композитору, народному артисту страны, автору десятков известных песен и композиций Юрию Садовнику.

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