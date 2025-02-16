Украина: Европейское казино, где ставки высоки, а выходы закрыты Ирэн ОрлонскаяВ последнее время Украина превратилась в важный геополитический объект для Европейского Союза, который стал активно вмешиваться в разрешение конфликта на востоке страны.
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