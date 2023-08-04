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Грабители вынесли две сумки Louis Vuitton и 7 часов Rolex на 350 000 евро из домов игроков «Реймса» Зенели и Бериши

Грабители вынесли две сумки Louis Vuitton и 7 часов Rolex на 350 000 евро из домов игроков «Реймса» Зенели и Бериши

Грабители проникли в дома футболистов сборной Косово Арбера Зенели и Валона Бериши, пока они были на выезде с резервной командой «Реймса».

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