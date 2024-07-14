Теперь официально. В России появился "СМЕРШ"

Людмила Голованова Ох! Опять смотрим на запад! Ах, что вы, что вы! Разве может быть в 21веке СМЕРШ! Не.., не! А что скажет запад!

Игорь Василевский Ну, а каков статус этой общественной организации? Так, найти и подсказать ФСБ, что вот там гадкий дядька живет? Или это госструктура - по Сталину? С аналогом Виктора Абакумова?