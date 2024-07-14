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Свежие комментарии

  • uikka uikka
    ну и кто их поставил на место? видео сняли и выложили в сеть? это все? автор, ты козел, потратил мое время на прочтен...Приезжие в улично...
  • Виктор Гутман
    Конечно, это не сталинский СМЕРШ, а всего лишь общественная организация с крайне ограниченными полномочиями, но это л...Теперь официально...
  • Игорь Василевский
    Ну, а каков статус этой общественной организации? Так, найти и подсказать ФСБ, что вот там гадкий дядька живет? Или э...Теперь официально...

Теперь официально. В России появился "СМЕРШ"

Теперь официально. В России появился "СМЕРШ"

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 11 июля в России зарегистрирован "СМЕРШ". Свидетельство Эти ребята действуют на полуострове и помогают силовикам, вычислять преступников и "ждунов".

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Комментарии
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Людмила Голованова
Ох! Опять смотрим на запад! Ах, что вы, что вы! Разве может быть в 21веке СМЕРШ! Не.., не! А что скажет запад!
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3 час.
Игорь Василевский
Ну, а каков статус этой общественной организации? Так, найти и подсказать ФСБ, что вот там гадкий дядька живет? Или это госструктура - по Сталину? С аналогом Виктора Абакумова?
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2 час.
ВГ
Виктор Гутман
Конечно, это не сталинский СМЕРШ, а всего лишь общественная организация с крайне ограниченными полномочиями, но это лучше, чем ничего! &quot;Работайте, братья!&quot;
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55 мин.

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