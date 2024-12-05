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На Сахалине участок федеральной трассы перекрыли из-за метели

На Сахалине участок федеральной трассы перекрыли из-за метели

На Сахалине в четверг движение транспорта на участке федеральной трассы закрыли из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

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