На Сахалине участок федеральной трассы перекрыли из-за метели

На Сахалине в четверг движение транспорта на участке федеральной трассы закрыли из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
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