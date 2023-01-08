Гандболист Шишкарев о санкциях против российского спорта: «Вины спортсменов во всей ситуации нет, международные запреты выглядят нелогично»

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев высказался о санкциях против российского спорта. «Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идет фоном.
Популярные статьи
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
- «Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 38 лет и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов мира. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану
Свежие комментарии