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Политика как она есть

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Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщил в своем Апти Алаудинов.

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