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После смерти четырех детей из магазинов в российском регионе изъяли средства от насекомых

Из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изъяли все средства от насекомых после смертельного отравления четверых детей Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета России по региону, пишет ТАСС.

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