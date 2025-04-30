В Омске женщины возместили ущерб и отмыли теплую остановку, которую разгромили их дети. Родители извинились за поведение своих чад, сказав, что они все осознали и раскаиваются.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске женщины возместили ущерб и отмыли теплую остановку, которую разгромили их дети. Родители извинились за поведение своих чад, сказав, что они все осознали и раскаиваются.