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Новости Омска

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В Омске женщины возместили ущерб и отмыли теплую остановку, которую разгромили

В Омске женщины возместили ущерб и отмыли теплую остановку, которую разгромили их дети. Родители извинились за поведение своих чад, сказав, что они все осознали и раскаиваются.

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