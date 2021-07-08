В День семьи, любви и верности история о большой и дружной семье участкового уполномоченного полиции из Курганской области

В селе Раскатиха Притобольного района Курганской области каждый знает Владимира Дуданова. Во-первых, он участковый уполномоченный полиции, к которому всегда можно обратиться за помощью.
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