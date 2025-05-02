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"Слабо, неуместно, карикатурно": Газманов отчитал Урганта за выходку в Израиле – "разочарован". И дело не в авторских правах

"Слабо, неуместно, карикатурно": Газманов отчитал Урганта за выходку в Израиле – "разочарован". И дело не в авторских правах

Олег Газманов отчитал Урганта за выходку в Израиле, признавшись, что "разочарован". Певец раскритиковал то, как телеведущий исполнил его композицию, и дело даже не в авторских правах: "Слабо, неуместно, карикатурно".

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