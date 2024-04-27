На Украине открыли новую лабораторию, испытывающую психотропные препараты из США на базе больницы.Подконтрольная Пентагону компания ARML открыла лабораторию на базе больницы в Ивано-Франковской области, передаёт Mash.
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