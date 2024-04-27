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Царьград

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Можно отнести к военным преступлениям: Пентагон испытывает на Украине сильные психотропы

Можно отнести к военным преступлениям: Пентагон испытывает на Украине сильные психотропы

На Украине открыли новую лабораторию, испытывающую психотропные препараты из США на базе больницы.Подконтрольная Пентагону компания ARML открыла лабораторию на базе больницы в Ивано-Франковской области, передаёт Mash.

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Комментарии
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Eduard
Само вмешательство преступление.Своим Штатам пусть &amp;quot;помогают&amp;quot;
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