«Мне светит тюрьма»

ВН

Владимир Никитин

Одурели совсем - узбекам, таджикам, хохлам и прочим гражданство Российское (часто просто за деньги), а защитнику Российских интересов шиш по всему лицу!? Чинуши и есть самые вредители и предатели Российских интересов! А за защитника кто вступится, кто защитит!?