Страна и люди
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Страна и люди

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«Мне светит тюрьма»

Ещё одного героя СВО хотят депортировать из России.Приехал по зову сердца защищать Донбасс, с началом СВО пошёл добровольцем на фронт, не раз был награждён медалями, нашёл здесь себе жену, был ранен — этот послужной список миномётчика Павла Житника оказался для миграционной службы недостаточным.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Одурели совсем - узбекам, таджикам, хохлам и прочим гражданство Российское (часто просто за деньги), а защитнику Российских интересов шиш по всему лицу!? Чинуши и есть самые вредители и предатели Российских интересов! А за защитника кто вступится, кто защитит!?
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10 час.
Ingvar Bush
Что-то здесь странно...У него должны быть деньги. А они решают любые вопросы. Знаю не понаслышке. Такой же точно, с узбекским паспортом
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6 час.
M
Malina
Так в &quot;миграционке&quot; сплош взяточники и предателииРодины  работают...
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