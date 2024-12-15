В 2025 году появятся новые меры защиты для застрахованных лиц. Национальная компания медицинского страхования (НКМС) объявила на пресс-конференции, что срок действия страхового полиса продлен на один месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии