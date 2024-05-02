Прокуратура перечислила правила перевозки животных в самолетах в 2024 году

Для перевозки животных на самолете установлено много требований. Владельцы экзотики на борт со своими питомцами не попадут, а хозяева собак и кошек вполне могут улететь к морю с любимцами, если подготовят нужные документы.
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