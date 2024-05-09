Власти объяснили орловским охотникам, как участвовать в «кабаньей» жеребьевке

Управление эконадзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области столкнулось с технической проблемой: почтовый сервер, принимающий заявления на участие в жеребьёвке по добыче кабана, вышел из строя.
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