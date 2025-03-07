Землетрясение на Кубани: что известно?

По информации службы сейсмического мониторинга, ощутимое сотрясение земли произошло 6 марта в 21:20. Определено, что центр землетрясения находился в Черном море, на расстоянии 19 км от береговой линии, на глубине 10 км, сообщает тг-канал Сочи с огоньком.