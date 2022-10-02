С миру по нитке

12 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Года два назад китайская газета описала, что это самое холодное место как раз в Китае. Вот так "ошибаются" китайцы на...Феномен Сибири: п...
  • Alex Немо
    Мозги применять не пробовали для того чтобы проверять такое действие?Можно ли открыть ...
  • Регина Толстоброва
    Подсказали как открыть замок. Молодцы.Можно ли открыть ...

Ловим рыбу на чеснок: клюет так, что утащило удочку. Видео

Ловим рыбу на чеснок: клюет так, что утащило удочку. Видео

Рыбалка почти с любой наживкой дело непредсказуемое. Почти, потому что бывалые рыбаки знают небольшой секрет: на чеснок рыба идет так охотно, что иногда даже удочку с собой утягивает! Чеснок в принципе очень привлекателен для всей белой рыбы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх