Илья Муромец и планы Запада: к чему толкают Украину и готов ли «наш ответ Чемберлену»

Роман Рейнекин. В одном из предыдущих текстов я написал, что в нынешней геополитической головоломке вокруг Украины ключевой момент даже не то, смогут ли западники уломать или додавить Зеленского и Ко на приостановку боевых действий и начало переговоров с Россией.