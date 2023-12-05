Илья Муромец и планы Запада: к чему толкают Украину и готов ли «наш ответ Чемберлену»

Роман Рейнекин. В одном из предыдущих текстов я написал, что в нынешней геополитической головоломке вокруг Украины ключевой момент даже не то, смогут ли западники уломать или додавить Зеленского и Ко на приостановку боевых действий и начало переговоров с Россией.
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