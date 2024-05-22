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Почему день Николая Чудотворца 22 мая 2024 идеально подходит для свадьбы

Почему день Николая Чудотворца 22 мая 2024 идеально подходит для свадьбы

22 мая - день, который наполнен особым духом ожидания и радости для православных верующих. В этот день празднуется память святого Николая, который известен своими чудесами и благотворительностью.

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