Мы проиграли. Пора останавливать войну – украинский дипломат

Украина уже проиграла в конфликте с Россией – это пора признать и заканчивать войну. Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».