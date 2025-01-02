Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр Т
    Вояки вам Курской области мало? То что хохлы взяли за 3 недели мы выбиваем уже 5й месяц. Так что никто не удивится ес...Каспаров подстрек...
  • ШКИПЕР
    Ох не спроста этот воронежский Гусь так запел.Россия теряет миг...
  • Игорь Максаков
    Гусев своим пусть обеспечит нормально оплачиваемый труд, а то бабки наверно собирают с олигархата, который этих бедны...Россия теряет миг...

Мы проиграли. Пора останавливать войну – украинский дипломат

Мы проиграли. Пора останавливать войну – украинский дипломат

Украина уже проиграла в конфликте с Россией – это пора признать и заканчивать войну. Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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