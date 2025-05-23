Haval построит завод коробок передач в Тульской области

21 мая 2025 года на встрече губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с представителями Haval в России компания подтвердила планы по строительству завода коробок передач, сообщает Telegram-канал губернатора.
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