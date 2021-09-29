Вот номер телефона, переведите деньги на него: продавцы рынков Уссурийска нарушают закон

Сотрудники налоговой службы 23 и 25 сентября 2021 года провели проверки применения контрольно-кассовой техники на пяти рынках Уссурийска и выявили многочисленные нарушения.
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