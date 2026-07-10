Суд оправдал экс-спикера думы Красноуфимска по делу о стрельбе

Свердловский областной суд отменил приговор экс-спикеру Красноуфимска Рустаму Гамалиеву.Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему председателю думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву.
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