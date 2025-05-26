Локализация такси: что останется от отрасли?

Принятый закон о локализации машин такси нанесет сильный удар по таксомоторному бизнесу. При определенных условиях закон может стать стимулом для развития отечественного автопрома, однако участники рынка считают неправильным такой подход к поддержке автомобильной отраслиСОФЬЯ САНДУРСКАЯ/ТАСС С 1 марта следующего года для обновления официальных автопарков такси можно покупать только высоко локализованные в РФ моделичитайте на monocle.