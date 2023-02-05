Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Маннанов
    Норм, что депутатка транслирует свой образ мыслей, с проекцией на других. Делаем вывод, что эта особь не представляет...Депутат Госдумы Ж...
  • vitaly yanushkevich
    Сколько же вас таких ,,патриотов" в Госдуме? Ты сама- то поняла, что ты ляпнула? Не нравится РОССИЯ-- УМАТЫВАЙ!  Я ду...Депутат Госдумы Ж...
  • Alex Немо
    А чё он в телеграмме делает призывы? Как депутат, и тем более спикер Государственной думы, вполне может напрямую нап...Володин: вся поли...

Эксперт Коротаев: изменилась главная причина сокращения численности населения в России

Эксперт Коротаев: изменилась главная причина сокращения численности населения в России

Главной причиной сокращения численности населения России в 2022 году стало снижение рождаемости, хотя раньше основной проблемой уменьшения народонаселения являлась избыточная смертность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх