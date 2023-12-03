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В Севастополе восстановлены заграждения от украинских морских дронов, ранее повреждённые штормом (ФОТО)

В Севастополе восстановлены заграждения от украинских морских дронов, ранее повреждённые штормом (ФОТО)

В Севастополе восстановлены заграждения от украинских морских дронов, ранее поврежденные штормом. Об этом сообщает западный OSINT-аналитик Брейди Аффри, который проанализировал серию свежих спутниковых снимков.

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