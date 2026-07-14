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Куклы, ромашки и Маяковский: как выглядела московская реклама сто лет назад

Куклы, ромашки и Маяковский: как выглядела московская реклама сто лет назад

В Музее Москвы открылась экспозиция «Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката». Она охватывает несколько десятилетий: от благотворительных сборов начала XX века до агитационных спортивных лозунгов советского времени.

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