The National Interest: у русских есть основания опасаться вторжения НАТО © Sputnik | Перейти в фотобанк The National Interest, США Хотя мысль, что НАТО нападет на Россию, большинству американцев покажется надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада, считает автор The National Interest.