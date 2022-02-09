Культурология.рф

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Кино: Как сложилась кинокарьера сына Натальи Фатеевой и Владимира Басова, и почему он не общается с матерью

Кино: Как сложилась кинокарьера сына Натальи Фатеевой и Владимира Басова, и почему он не общается с матерью

9 февраля исполняется 63 года Владимиру Басову-младшему – сыну первой красавицы советского кино Натальи Фатеевой и знаменитого актера и режиссера Владимира Басова.

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