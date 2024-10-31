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Мужчину выгнали с военной службы из-за фото пениса

В Великобритании мужчину уволили из армии за фотографию пениса. Об этом пишет Daily Record. 54-летний сержант-майор Адам Скотт Макни из Глазго отправил малознакомой женщине откровенное изображение и ряд текстовых сообщений сексуального характера.

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