Мужчину выгнали с военной службы из-за фото пениса

В Великобритании мужчину уволили из армии за фотографию пениса. Об этом пишет Daily Record. 54-летний сержант-майор Адам Скотт Макни из Глазго отправил малознакомой женщине откровенное изображение и ряд текстовых сообщений сексуального характера.
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