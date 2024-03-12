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  • vitaliy03
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Артюхов пригласил Путина приехать в ЯНАО. Видео

На встрече с победителями всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился достижениями региона и пригласил российского лидера на 50-летие Нового Уренгоя.

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