Артюхов пригласил Путина приехать в ЯНАО. Видео

На встрече с победителями всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился достижениями региона и пригласил российского лидера на 50-летие Нового Уренгоя.