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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Голубая гостиная Воронцовского дворца вновь доступна туристам: чем уникален цветущий зал

Голубая гостиная Воронцовского дворца вновь доступна туристам: чем уникален цветущий зал

В Воронцовском дворце после реставрации вновь открыли для посетителей Голубую гостиную. Её отличает изысканный лепной декор из цветов и листьев, выполненный крепостными мастерами.

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