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Царьград

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В Полевском подтоплены школы и дома: МЧС откачивает воду

В Полевском подтоплены школы и дома: МЧС откачивает воду

В Полевском в результате выхода рек из берегов и обильных осадков подтопленными оказались не только дороги, приусадебные участки и жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, включая школы и детские дошкольные учреждения.

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