13 случаев, когда актёры получали за свои роли непривычно маленькие гонорары

В мире кино гонорары актёров часто становятся объектом широкого обсуждения и внимания. А как иначе? Ведь это настоящая диковинка, когда актёр или актриса получают даже за незначительные усилия многомиллионную прибыль.
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