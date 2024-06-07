Маленьких пациентов в детской больнице поздравила ´Белая Русь´ в Международный день защиты детей.

Международный день защиты детей в детской больнице Бобруйска прошел ярко и незабываемо празднично. Этот день стал настоящим торжеством радости, подарив мальчишкам и девчонкам множество положительных эмоций.
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