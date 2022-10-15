Бестиарии Средневековья

Изображение тигра (тигрицы) на миниатюре в «Абердинском бестиарии», XII в. Британская библиотека, Лондон Из бугра Рождающего выпростался лев До половины, лапами скребя, Он туловища остальную часть Освободил при помощи когтей И, вырвавшись, как будто из оков, Косматой, рыжей гривой стал трясти.
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