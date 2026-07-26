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Как пластиковое пятно в Тихом океане превратилось в искусственную экосистему

Как пластиковое пятно в Тихом океане превратилось в искусственную экосистему

Когда человечество впервые столкнулось с проблемой пластикового загрязнения океанов, главными символами экологической катастрофы стали фотографии морских животных, пострадавших от отходов: черепах, запутавшихся в упаковке, птиц с желудками, заполненными пластиком, и морских млекопитающих, погибших после проглатывания мусора.

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