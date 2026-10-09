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Нижегородская правда

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Нижегородский борец стал серебряным призером Чемпионата мира среди ветеранов

Нижегородский борец стал серебряным призером Чемпионата мира среди ветеранов

Борец Евгений Хлопков из Нижнего Новгорода стал серебряным призером Чемпионата мира по спортивной борьбе среди ветеранов.

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