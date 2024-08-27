Об этом должен знать каждый уважающий себя водитель: 5 деталей в авто, которые нужно ругулярно смазывать

Приветствую, господа и дамы. Если вы являетесь одним из тех счастливых обладателей нового автомобиля, вероятнее всего, вы даже не думаете о том, чтобы самому куда-то залезть, что-то починить или смазать, ведь любые подобного рода действия должны выполняться специалистами на СТО у официального дилера.