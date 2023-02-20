Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможном бое с Хамзатом Чимаевым: «Надо у самого Хамзата узнать, будет ли он драться в полусреднем весе.
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