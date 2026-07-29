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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Ильин о мнении, что «Северсталь» без характера: «Он есть. Если бы не было, мы бы не выходили в плей-офф. Нет такого, чтобы команда играла ради регулярки – смешно звучит!»

Экс-форвард « Северстали » Михаил Ильин не считает, что у команды нет характера.  – Вам часто говорят, что ваша игра только для регулярного чемпионата.

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